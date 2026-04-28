¿Qué debe pasar para que el FC Barcelona se corone campeón este fin de semana en LaLiga?

El FC Barcelona le sacó 11 puntos al Real Madrid en la lucha por la temporada 2025-2026 de LaLiga y este fin de semana en la jornada 34 podría convertirse en campeón, sin embargo debe ganar su partido contra el Osasuna y esperar resultados.
Recordemos que solamente faltan 4 jornadas para acabar la temporada, en caso el FC Barcelona no gane el título el fin de semana, podrá hacerlo en la fecha 35 en el Clásico ante el Real Madrid, empatando o ganando.
- Escenario de campeonato este fin de semana:
- Ganar: El Barça debe vencer al Osasuna en el Spotify Camp Nou.
- Resultado del Madrid: El Real Madrid debe empatar o perder contra el Espanyol el domingo.
- Si se dan estos resultados, la diferencia será inalcanzable (13 o 14 puntos) con 12 puntos restantes por jugarse.