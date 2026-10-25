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FC Barcelona vs Real Madrid: EN VIVO El Clásico de LaLiga

FC Barcelona vs Real Madrid: EN VIVO El Clásico de LaLiga
FC Barcelona vs Real Madrid: EN VIVO El Clásico de LaLigaFOTO / ChatGPT
Fútbol Internacional - 

Sigue el minuto a minuto del partido entre FC Barcelona y Real Madrid en el Clásico de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.

Sigue el minuto a minuto del partido entre FC Barcelona y Real Madrid en el Clásico de LaLiga desde el Spotify Camp Nou para la que será la jornada 10 del campeonato local donde los de Hansi Flick tienen 27 puntos, mientras que los de Jose Mourinho tienen 21.

Los Merengues llegan al Estadio

Llegaron los locales

Once del Barcelona

Alineación del Real Madrid

Goles del FC Barcelona en Clásicos

Goles del Real Madrid en Clásicos

Vestuario culé listo

El FC Barcelona con camiseta especial

El escenario listo

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