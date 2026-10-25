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FC Barcelona vs Real Madrid: EN VIVO El Clásico de LaLiga
Sigue el minuto a minuto del partido entre FC Barcelona y Real Madrid en el Clásico de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.
Sigue el minuto a minuto del partido entre FC Barcelona y Real Madrid en el Clásico de LaLiga desde el Spotify Camp Nou para la que será la jornada 10 del campeonato local donde los de Hansi Flick tienen 27 puntos, mientras que los de Jose Mourinho tienen 21.
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Adalberto Carrasquilla