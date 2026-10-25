Panamá Sub-15 logró su primer triunfo en la Copa Mundial y Festival Sub-15

La Selección de Panamá Sub-15 consiguió su primera victoria en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA , que se disputa en Azerbaiyán, tras vencer a Níger por marcador de 3-1, en una doble jornada correspondiente al Grupo Z.

El combinado canalero se recuperó de la derrota por 5-1 ante Kenia, en un encuentro en el que Jacop Linares anotó el único tanto de Panamá.

En su segundo compromiso, los juveniles panameños mostraron una mejor versión para superar a Níger por 3-1. Jacob Linares fue la gran figura del partido al marcar un doblete, mientras que Ronaldo Jiménez también se hizo presente en el marcador para sellar el primer triunfo de la escuadra nacional en el certamen.

Panamá cierra la fase de grupos con doble jornada

La Selección de Panamá Sub-15 volverá a la acción este lunes para disputar sus dos últimos partidos de la fase de grupos, en los que buscará cerrar de la mejor manera su participación en el Grupo Z.

El primer encuentro será ante Chad, programado para la 1:15 a. m., hora de Panamá. Posteriormente, los canaleros se medirán a Malta a las 8:00 a. m.