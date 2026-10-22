El Clásico: ¿Cómo llegará el FC Barcelona ante el Real Madrid?

El FC Barcelona tiene ventaja de puntos contra el Real Madrid previo a El Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou por la jornada 10 de LaLiga, por lo que lo ven como un gran favorito.

El equipo de Hansi Flick está invicto en LaLiga, sin derrotas, ni empates, registra 9 victorias en 9 partidos, su distancia con el Real Madrid es de 6 puntos.

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¿Cómo llega el FC Barcelona para el clásico?

Dani Olmo, Eric García, Andreas Christensen, son bajas de este clásico por lesiones en la semana para el FC Barcelona y entre las dudas se encuentra Jules Koundé.

El récord en los clásicos es de 106 victorias para el Barcelona, 106 para el Real Madrid y 52 empates.

El último clásico fue el pasado mes de mayo con victoria para el FC Barcelona 2-0 con goles de Rashford y Ferran Torres. Han ganado los 5 de 6 últimos partidos.