Adalberto Carrasquilla volvió a jugar con Pumas luego del susto del partido pasado

El guardameta costarricense Keylor Navas hizo un par de atrapadas oportunas en los minutos finales del partido que Pumas de Adalberto Carrasquilla empató 1-1 con Tigres en partido de la decimocuarta jornada del torneo Apertura mexicano.

El paraguayo Robert Morales convirtió por los Pumas y el argentino Juan Brunetta descontó por los regios, que terminaron mejor y si no vulneraron a su rival fue por las intervenciones oportunas del ex portero del Real Madrid y el París Saint Germain.

En el minuto 56, Morales convirtió a pase de Pablo Bennevendo, pero Tigres reaccionó y en el 76 empató con el octavo gol de Brunetta, a pase del mundialista Guillermo Martínez.

El empate fue malo para los dos equipos, que siguieron fuera de la zona de clasificación. Pumas ocupa el duodécimo puesto con 17 unidades, dos más que Tigres, que es decimocuarto.

FUENTE: EFE