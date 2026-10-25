LaLiga Fútbol Internacional -  25 de octubre de 2026 - 09:05

FC Barcelona: Hansi Flick suma dos chicos de la Masías para el Clásico

Àlex Campos y Orian Goren son las novedades de Hansi Flick para el Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid en LaLiga.

FC Barcelona: Hansi Flick suma dos chicos de la Masías para el Clásico

FC Barcelona: Hansi Flick suma dos chicos de la Masías para el Clásico

FOTO / EFE

Después de que Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, confirmara en la víspera la baja definitiva de Jules Kounde, la convocatoria de los azulgranas no registra ninguna novedad, con 23 citados, entre ellos los jóvenes Àlex Campos y Orian Goren.

Además de Jules Koundé, Flick tampoco puede contar con Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen ni el lesionado de larga duración Roony Bardghji.

Convocados del FC Barcelona para el Clásico

Porteros: Joan Garcia, Szcznesny y Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín y Àlex Campos.

Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, De Jong, Bernal y Orian Goren.

Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

FUENTE: EFE

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