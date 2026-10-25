FC Barcelona: Hansi Flick suma dos chicos de la Masías para el Clásico

Después de que Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, confirmara en la víspera la baja definitiva de Jules Kounde, la convocatoria de los azulgranas no registra ninguna novedad, con 23 citados, entre ellos los jóvenes Àlex Campos y Orian Goren.
Convocados del FC Barcelona para el Clásico
Porteros: Joan Garcia, Szcznesny y Livakovic.
Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín y Àlex Campos.
Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, De Jong, Bernal y Orian Goren.
Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.
FUENTE: EFE