FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones para el Clásico de hoy 25 de octubre

FC Barcelona vs Real Madrid FOTO / LaLiga

El FC Barcelona y el Real Madrid se miden este domingo 25 de octubre en la jornada diez de LaLiga.

El equipo dirigido por Hansi Flick ha firmado un inicio perfecto en LaLiga, con 39 goles a favor. Sin embargo, llega después de perder 4-2 ante el PSG en la Champions League.

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