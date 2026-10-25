LaLiga Fútbol Internacional -  25 de octubre de 2026 - 10:09

FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones para el Clásico de hoy 25 de octubre

El FC Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de Jose Mourinho se miden este domingo 25 de octubre en la jornada diez de LaLiga.

FC Barcelona vs Real Madrid

FC Barcelona vs Real Madrid

FOTO / LaLiga

El FC Barcelona y el Real Madrid se miden este domingo 25 de octubre en la jornada diez de LaLiga.

El equipo dirigido por Hansi Flick ha firmado un inicio perfecto en LaLiga, con 39 goles a favor. Sin embargo, llega después de perder 4-2 ante el PSG en la Champions League.

Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho atraviesa un buen momento, con cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo sus triunfos 4-1 ante Sevilla y RB Leipzig.

Posible alineación del FC Barcelona

Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha

Posible once del Real Madrid

Lunin; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Arda Güler, Tchouameni; Valverde, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

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