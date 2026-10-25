FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones para el Clásico de hoy 25 de octubre

El FC Barcelona y el Real Madrid se miden este domingo 25 de octubre en la jornada diez de LaLiga.
Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho atraviesa un buen momento, con cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo sus triunfos 4-1 ante Sevilla y RB Leipzig.
Posible alineación del FC Barcelona
Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha
Posible once del Real Madrid
Lunin; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Arda Güler, Tchouameni; Valverde, Bellingham, Diomande; y Mbappé.