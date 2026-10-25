Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá presenta roster con prospecto Eduardo Tait

Tras varias semanas de intenso trabajo, exigentes sesiones de entrenamiento y partidos de preparación, la Federación Panameña de Béisbol ha anunciado oficialmente el roster de los 24 jugadores que conformarán la Selección Nacional de Panamá en la próxima Copa Mundial de Béisbol U23 WBSC, a celebrarse en tierras nicaragüenses a partir del 6 de noviembre.