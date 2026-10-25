Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá presenta roster con prospecto Eduardo Tait

Tras varias semanas de intenso trabajo, exigentes sesiones de entrenamiento y partidos de preparación, la Federación Panameña de Béisbol ha anunciado oficialmente el roster de los 24 jugadores que conformarán la Selección Nacional de Panamá en la próxima Copa Mundial de Béisbol U23 WBSC, a celebrarse en tierras nicaragüenses a partir del 6 de noviembre.
Roster Oficial de la Selección de Panamá - Copa Mundial de Béisbol U23
LANZADORES
- Andrés Silvera
- Olmedo Quezada
- Ismael Velasco
- Carlos Díaz
- Samuel Pérez
- Alain Pérez
- Jezler Baúles
- Camilo Sánchez
- Jorge Quiel
- Josmar González
CUADRO INTERIOR
- Ryan Burrowes
- Héctor Rayo
- Yeremi Lezcano
- Luis Sánchez
- Edwin Hidalgo
- Arod McKenzie
JARDINEROS
- Marcelino Alonso
- Juan Diego Alonso
- Mauricio Pierre
- Yeremy Sánchez
- Omar Ortega
- Carlos González
CATCHERS
- Eduardo Tait
- Abel De León
FUENTE: FEDEBEIS