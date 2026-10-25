BÉISBOL Béisbol -  25 de octubre de 2026 - 11:01

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá presenta roster con prospecto Eduardo Tait

El timonel Aníbal Reluz confirmó la selección que representará a Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23.

Mundial de Béisbol U23: Panamá presenta roster con prospecto Eduardo Tait

Mundial de Béisbol U23: Panamá presenta roster con prospecto Eduardo Tait

FOTO: FEDEBEIS

Tras varias semanas de intenso trabajo, exigentes sesiones de entrenamiento y partidos de preparación, la Federación Panameña de Béisbol ha anunciado oficialmente el roster de los 24 jugadores que conformarán la Selección Nacional de Panamá en la próxima Copa Mundial de Béisbol U23 WBSC, a celebrarse en tierras nicaragüenses a partir del 6 de noviembre.

La tropa istmeña afrontará este reto internacional bajo la dirección del experimentado y laureado mánager Aníbal Reluz, cuya trayectoria y liderazgo al frente de las categorías nacionales e internacionales buscarán guiar al combinado patrio hacia los primeros planos del campeonato orbital.

Roster Oficial de la Selección de Panamá - Copa Mundial de Béisbol U23

LANZADORES

  • Andrés Silvera
  • Olmedo Quezada
  • Ismael Velasco
  • Carlos Díaz
  • Samuel Pérez
  • Alain Pérez
  • Jezler Baúles
  • Camilo Sánchez
  • Jorge Quiel
  • Josmar González

CUADRO INTERIOR

  • Ryan Burrowes
  • Héctor Rayo
  • Yeremi Lezcano
  • Luis Sánchez
  • Edwin Hidalgo
  • Arod McKenzie

JARDINEROS

  • Marcelino Alonso
  • Juan Diego Alonso
  • Mauricio Pierre
  • Yeremy Sánchez
  • Omar Ortega
  • Carlos González

CATCHERS

  • Eduardo Tait
  • Abel De León

FUENTE: FEDEBEIS

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