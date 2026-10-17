LALIGA Fútbol Internacional -  17 de octubre de 2026 - 10:35

FC Barcelona: XI confirmado vs Real Betis en LaLiga

El técnico Hansi Flick confirmó el once inicial del FC Barcelona para enfrentar al Real Betis en LaLiga.

FC Barcelona: XI confirmado vs Real Betis en LaLiga

FC Barcelona: XI confirmado vs Real Betis en LaLiga

FOTO: IA

Nuevo desplazamiento complicado. Tras ganar en el campo del Galatasaray en la UEFA Champions League, el FC Barcelona viaja hasta Sevilla para medirse a uno de los equipos con mejor dinámica de LaLiga, el Real Betis. El elenco verdiblanco ocupa la tercera plaza (19 puntos) de una Liga donde los de Flick quieren continuar su camino victorioso, tras liderar el torneo con 24 unidades.

Los béticos han firmado seis triunfos, un empate y una derrota. Estos registros han igualado su mejor inicio histórico en este punto de la competición doméstica, alcanzado en el curso 1934/35

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