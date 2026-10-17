FC Barcelona: XI confirmado vs Real Betis en LaLiga

Nuevo desplazamiento complicado. Tras ganar en el campo del Galatasaray en la UEFA Champions League, el FC Barcelona viaja hasta Sevilla para medirse a uno de los equipos con mejor dinámica de LaLiga, el Real Betis. El elenco verdiblanco ocupa la tercera plaza (19 puntos) de una Liga donde los de Flick quieren continuar su camino victorioso, tras liderar el torneo con 24 unidades.