Tampa Bay Rays vs Guardianes de Cleveland: Fecha, hora y dónde ver J4 ALCS MLB

Los Guardianes de Cleveland del panameño Daniel Espino se enfrentan a los Tampa Bay Rays en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en la MLB .

Los dirigidos por Stephen Vogt lideran la llave 2-1 tras ganar el tercer choque por pizarra de 3-2 con Espino lanzando un episodio de un ponche.

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En los dos encuentros previos, Guardianes ganaron el primero 7-3 y Tampa se llevó el segundo 3-1 con buen trabajo del derecho Freddy Peralta.

Kevin Cash le dará la pelota al derecho Nick Martínez para abrir el partido en busca de empatar la serie en casa de Cleveland.

TAMPA BAY RAYS VS GUARDIANES DE CLEVELAND: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J4 ALCS