MLB MLB -  16 de octubre de 2026 - 08:01

Tampa Bay Rays vs Guardianes de Cleveland: Fecha, hora y dónde ver J4 ALCS MLB

Los Tampa Bay Rays se enfrentan a los Guardianes de Cleveland en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en la MLB.

Tampa Bay Rays vs Guardianes de Cleveland: Fecha

Tampa Bay Rays vs Guardianes de Cleveland: Fecha, hora y dónde ver J4 ALCS MLB

FOTO: IA

Los Guardianes de Cleveland del panameño Daniel Espino se enfrentan a los Tampa Bay Rays en el juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en la MLB.

Los dirigidos por Stephen Vogt lideran la llave 2-1 tras ganar el tercer choque por pizarra de 3-2 con Espino lanzando un episodio de un ponche.

En los dos encuentros previos, Guardianes ganaron el primero 7-3 y Tampa se llevó el segundo 3-1 con buen trabajo del derecho Freddy Peralta.

Kevin Cash le dará la pelota al derecho Nick Martínez para abrir el partido en busca de empatar la serie en casa de Cleveland.

TAMPA BAY RAYS VS GUARDIANES DE CLEVELAND: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J4 ALCS

  • Fecha: Viernes, 16 de octubre de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Progressive Field
  • Dónde seguir: Sigue los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com con el Live Blog Posting

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Daniel Espino lanza fuego con 8 pitcheos que superaron las 100 mph vs Tampa Bay

MLB: Guardianes de Daniel Espino ganan y toman ventaja en Serie de Campeonato ante Rays

MLB: Rays de Tampa Bay vs Guardianes de Cleveland, EN VIVO juego 3 ALSC

Recomendadas

Últimas noticias