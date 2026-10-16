FPF donará un porcentaje de lo recaudado de los boletos del Panamá vs Curazao

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informa que este viernes 16 de octubre inició la venta los boletos para el duelo entre la Selección de Panamá vs Curazao del próximo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Este partido definirá a un clasificado al Final Four de Concacaf 2027 y también clasificará directo a la Copa Oro 2027.

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LA FEDERACIÓN DONARÁ PARTE DE LO RECAUDADO

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) continúa sumándose a los esfuerzos de solidaridad nacional en apoyo a las personas y familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado viernes 9 de octubre en nuestro país.

Como parte de esta iniciativa, la FPF puso a disposición sus instalaciones durante toda la semana como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a quienes más lo necesitan.

Asimismo, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de destinar un porcentaje de lo recaudado por la venta de boletos del partido Panamá vs. Curazao a esta causa solidaria.

SISTEMA DE VENTA A TRAVÉS DE WWW.FEPAFUT.COM

Los boletos individuales para este partido pueden ser adquiridos a través de www.fepafut.com.

Habrá un máximo disponible de 10 boletos por venta digital, la cual es exclusiva con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o Amex.

SU PROPIA BUTACA ENUMERADA

Tras la remodelación del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, todas las butacas del estadio están debidamente enumeradas, por lo que usted podrá comprar la butaca que deseé en el sector del estadio que usted elija.

UN BOLETO POR PERSONA

Para poder ingresar el día del partido, es indispensable contar con la entrada digital (impresa o en el teléfono), la cual llevará su respectivo código QR.

Una vez una entrada es utilizada para ingresar, su QR quedará automáticamente inhabilitado: no se puede salir del estadio y volver a ingresar con la misma entrada. Dos personas no podrán ingresar con la misma entrada.

ESTACIONAMIENTOS VS CURAZAO

Todo fanático que deseé estacionar su vehículo en los estacionamientos habilitados dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino deberá comprar su boleto de estacionamiento, el cual tendrá un valor de B./ 20.00 y también se comprará a través de www.fepafut.com.

EXCLUSIVO PARA JUBILADOS

Los jubilados y jubiladas que deseen adquirir sus boletos con los respectivos descuentos deberán comunicarse al 6044-9394, número exclusivo para este trámite. Podrán realizar su compra por WhatsApp, mediante Yappy, o con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o American Express (Amex).

También podrán acercarse a las oficinas de Ticketplus, ubicadas en Obarrio, Calle 54, Torre Twist, piso 34, oficina 34-I, donde podrán pagar en efectivo, con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o American Express (Amex), o mediante Yappy.

Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

MENORES DE EDAD DEBEN TENER SU BOLETO

Por cuestiones de capacidad, seguridad y butacas enumeradas, todo menor de edad que ocupe un asiento debe tener su boleto para poder ingresar al estadio.

PRECIOS DE LOS BOLETOS (precio final) - PANAMÁ VS CURAZAO

SUR

Sur Superior: B./ 11.20

Zona Balboa: B./ 13.44

Sur Inferior: B./ 16.80

NORTE

Zona Norte: B./ 11.20

Zona Visitante: B./ 33.60

ESTE

Zona Tigo Superior Este: B./ 22.40

Corner Inferior Este: B./ 28.00

Preferencial inferior este: B./ 33.60

OESTE

Corner Superior Oeste: B./ 33.60

Preferencial Superior Oeste: B./ 39.20

Preferencial Inferior Oeste: B./ 44.80

ESTACIONAMIENTOS

B./ 22.40

FUENTE: FPF