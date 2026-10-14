Vinícius Jr recibe sanción y no jugará ante el FC Barcelona FOTO: EFE/Fernando Villar

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal, por lo que se perderá el clásico contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.

¡SE PIERDE EL CLÁSICO!



Vini Jr no estará en el duelo ante el FC Barcelona por la suspensión.#FutbolRPC pic.twitter.com/aTMm5hbtZF — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 14, 2026 El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles por su expulsión en el minuto 73, "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

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