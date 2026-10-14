Vinícius Jr recibe sanción y no jugará ante el FC Barcelona

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal, por lo que se perderá el clásico contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.
Los partidos que se perderá Vinícius Jr
Con esta sanción el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.
FUENTE: EFE