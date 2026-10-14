LALIGA Fútbol Internacional -  14 de octubre de 2026 - 12:41

Vinícius Jr recibe sanción y no jugará ante el FC Barcelona

Cuatro partidos de sanción a Vinícius Jr, que se perderá el clásico ante el FC Barcelona en LaLiga de España 2026-27.

Vinícius Jr recibe sanción y no jugará ante el FC Barcelona
Vinícius Jr recibe sanción y no jugará ante el FC BarcelonaFOTO: EFE/Fernando Villar

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal, por lo que se perderá el clásico contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles por su expulsión en el minuto 73, "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

Los partidos que se perderá Vinícius Jr

Con esta sanción el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.

FUENTE: EFE

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