FC Barcelona: XI vs Atlético de Madrid en semifinales de Copa del Rey

Repasa el once inicial del FC Barcelona para medirse al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El FC Barcelona se medirá este jueves al Atlético de Madrid (3:00 pm) en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, sin el centrocampista Pedro González 'Pedri' ni los atacantes Raphael Dias 'Raphinha' y Marcus Rashford, que no entraron en la convocatoria por lesión.

Pedri y Raphinha siguen recuperándose de sendas lesiones en el bíceps femoral derecho y el aductor derecho, respectivamente, y Rashford, con un golpe en la rodilla izquierda, tampoco ha entrado en la convocatoria copera por precaución.

ALINEACIÓN DEL FC BARCELONA VS ATLÉTICO DE MADRID

Joan García, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó, Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.

