FC Barcelona: XI vs Atlético de Madrid en semifinales de Copa del Rey

El FC Barcelona se medirá este jueves al Atlético de Madrid (3:00 pm) en el Riyadh Air Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, sin el centrocampista Pedro González 'Pedri' ni los atacantes Raphael Dias 'Raphinha' y Marcus Rashford, que no entraron en la convocatoria por lesión.
ALINEACIÓN DEL FC BARCELONA VS ATLÉTICO DE MADRID
Joan García, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó, Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.
FUENTE: FC BARCELONA