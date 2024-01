Fede Valverde: "Por el equipo siempre hay que dejar todo"

Tres Derbis

"Para mí es muy lindo jugar esta clase de partidos. En el Madrid lo más lindo es competir contra los mejores. Creo que van a ser muy emocionantes... sabemos que estamos jugando la lucha de un título. Tenemos que demostrar con mucho carácter y muchas ganas que estamos para luchar por todo".

Posición favotira

"Bueno, toda mi vida he jugado en esa posición, de '5'. Creo que, hoy por hoy, tengo más herramientas para jugar porque me desempeño en varias posiciones dentro del campo. Tengo que estar contento con esa actitud mía, la de estar dispuesto a todo. Como extremo puedo aportar más en ataque, pero en esta posición es donde más disfruto. Es una posición que me divierte mucho y la disfruto cada partido".

¿Repetiría la acción con Morata?

"Claro, lo haría. Siempre y cuando sea para el equipo. Si vamos perdiendo 3-0, no tiene sentido. En esa final estábamos disputando el partido, estaba muy peleado. Si fuéramos con ese resultado, lo volvería a hacer. Por el equipo, por mis valores. Por el equipo siempre hay que dejar todo", expresó el uruguayo .