Josué Vergara marca y el KAA Gent clasifica a la Conference League

En un encuentro muy cerrado y disputado, el conjunto del KAA Gent del panameño Josué Vergara superó 3-2 al Hibernian FC de Escocia para ganar la llave de playoffs y certificar su boleto a la UEFA Conference League 2026-2027.

Josué Vergara (39'), Christian Burguess (84') y Jordan Obita en contra (90+1), anotaron los goles de la victoria para el onceno belga dirigido por Rik De Mil.

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Por su parte, Jason Kerr (56') y Félix Passlack (77') lo hicieron por los comandados por David Gray.

La anotación de Josué Vergara en el playoffs de la Conference League

"Yayita" de 19 años abrió el marcador en el Estadio Easter Road al minuto 39' de partido, luego de recibir un gran centro del portugués Tiago Araújo, el cual controló con la pierna izquierda y remató con la derecha para vencer al guardameta austríaco Raphael Sallinger.

El sorteo de la fase liga de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League 2026/27 se celebrará a partir este viernes 28 de agosto.