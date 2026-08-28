Champions League: UEFA investigará el incidente entre el Lyon y Fenerbahce

La Comisión de Disciplina de la UEFA ha abierto expediente a los clubes Lyon y Fenerbahce e investigará los incidencias entre jugadores y staff de ambos equipos en el partido de vuelta del play-off de la Champions League jugado esta semana, en el que se clasificó el equipo turco tras ganar 1-2.
Durante el calentamiento Geundouzi hizo gestos ofensivos hacia la grada, que respondió con silbidos al mismo y al final del choque, cuando se dirigía hacia los vestuarios, un espectador saltó al campo y lo agredió.
Otros jugadores del Fenerbahçe actuaron entonces contra el agresor y desde la grada se produjo un lanzamiento de objetos.
Los cargos de la UEFA contra ambos clubes se refieren a encendido de bengalas, lanzamiento de objetos e incidentes de público.
Paralelamente al expediente, la UEFA ha designado Inspectores de ética y disciplina para investigar el enfrentamiento en el que estuvieron implicados jugadores y miembros del staff de ambos clubes.
FUENTE: EFE