Champions League: UEFA investigará el incidente entre el Lyon y Fenerbahce

La Comisión de Disciplina de la UEFA ha abierto expediente a los clubes Lyon y Fenerbahce e investigará los incidencias entre jugadores y staff de ambos equipos en el partido de vuelta del play-off de la Champions League jugado esta semana, en el que se clasificó el equipo turco tras ganar 1-2.

El encuentro acabó con un enfrentamiento entre ambos conjuntos sobre el césped, tras los gestos de celebración del jugador del Fenerbahce Mateo Guendouzi, con pasado en el Olympique de Marsella.

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Durante el calentamiento Geundouzi hizo gestos ofensivos hacia la grada, que respondió con silbidos al mismo y al final del choque, cuando se dirigía hacia los vestuarios, un espectador saltó al campo y lo agredió.

Otros jugadores del Fenerbahçe actuaron entonces contra el agresor y desde la grada se produjo un lanzamiento de objetos.

Los cargos de la UEFA contra ambos clubes se refieren a encendido de bengalas, lanzamiento de objetos e incidentes de público.

Paralelamente al expediente, la UEFA ha designado Inspectores de ética y disciplina para investigar el enfrentamiento en el que estuvieron implicados jugadores y miembros del staff de ambos clubes.

FUENTE: EFE