Fidel Escobar se reintegra a los entrenamientos con Saprissa

El defensor panameño Fidel Escobar regresó oficialmente a los entrenamientos con el Saprissa luego de varios meses baja por la lesión en su espalda y podría recuperar pronto el ritmo.
Fidel Escobar regresa a entrenar
Fidel llegó al Deportivo Saprissa en Julio del 2022 y desde ese entonces ha conseguido nueve goles, doce asistencias y cuatro títulos en 158 encuentros con la camiseta Morada.
Esta noticia le da esperanza de regresar a la convocatoria de la á selección de Panamque se prepara para el Mundial 2026.
FUENTE: Saprissa