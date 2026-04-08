Fidel Escobar se reintegra a los entrenamientos con Saprissa

El defensor panameño Fidel Escobar regresó oficialmente a los entrenamientos con el Saprissa luego de varios meses baja por la lesión en su espalda y podría recuperar pronto el ritmo.

"El defensor Fidel Escobar ya se integró completamente a los entrenamientos del Deportivo Saprissa, tras recuperarse de una lesión en su espalda ", señala el club del panameño.

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Fidel Escobar regresa a entrenar

Fidel llegó al Deportivo Saprissa en Julio del 2022 y desde ese entonces ha conseguido nueve goles, doce asistencias y cuatro títulos en 158 encuentros con la camiseta Morada.

Esta noticia le da esperanza de regresar a la convocatoria de la á selección de Panamque se prepara para el Mundial 2026.

FUENTE: Saprissa