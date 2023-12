Filipe Luis anuncia su retiro del fútbol

"Fue una decisión muy difícil, quien me conoce sabe que siempre dije a mis amigos y entorno que quería jugar hasta los 45 años, pero lastimosamente no fue posible", dijo el defensor en un video publicado en las redes sociales de su equipo de Rio de Janeiro.

"Este año tuve problemas físicos que me causaron muchas dificultades para disputar mi posición y un cupo en el equipo titular. Siempre me prometí a mí mismo que tomaría la decisión de parar si no tenía condiciones de jugar en el mismo nivel y sentirme como solía sentirme en el campo", agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFlamengo%2Fstatus%2F1730319923748999652&partner=&hide_thread=false Foi intenso, foi vitorioso, foi um torcedor dentro de campo.



Fili, Filipinho, Filipe.



Na voz da Maior Torcida do Mundo:



“FILIPE LUÍS!”



Um craque de leitura do futebol que é de outro planeta, que está nos livros de história de uma Nação.



QUE PRIVILÉGIO!



Com o Manto… pic.twitter.com/6KMT9wLZzZ — Flamengo (@Flamengo) November 30, 2023

El zurdo colgará los botines en el 'Fla', adonde llegó en julio de 2019 después de jugar durante 14 años en equipos de Europa.

Formó parte de una de las épocas más laureadas del club más popular de Brasil, con la conquista de diez títulos, incluidos dos Brasileiraos (2019, 2020) y dos Copas Libertadores (2019, 2022).

En las últimas dos temporadas, sin embargo, perdió terreno con Ayrton Lucas, de 26 años.

Se despedirá de la 'torcida' rojinegra el domingo en el estadio Maracaná, cuando reciban al Cuiabá en la penúltima fecha del campeonato de 2023. El miércoles, en el cierre, visitarán al Sao Paulo.

El 'Fla' (cuarto, con 63 puntos), dirigido por el exseleccionador brasileño Tite, tiene chances de ganar el título, aunque todo parece encaminado para que Palmeiras (66) consiga su segunda corona consecutiva.