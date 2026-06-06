Thomas Christiansen explica la razón de la ausencia de José Córdoba vs Bosnia

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, explicó el por qué José Córdoba no sumó minutos en el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el último choque de preparación previo al Mundial 2026.
Edgardo Fariña fue sustituido en el medio tiempo
El hispano danés agregó que Fariña también sintió molestias en el descanso contra Bosnia y lo retiró del partido porque no quiso arriesgar.
"Hasta que no estén recuperados al 100% debemos cuidarnos las espaldas", agregó el DT de 53 años sobre las reservas y los jugadores que están tocados como Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño y Luis Mejía.
"Godoy es un jugador que va a sumar y va a llegar en buenas condiciones, mientras que Azarías demostró que está preparado", finalizó.