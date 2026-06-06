MAREA ROJA Marea Roja -  6 de junio de 2026 - 16:50

Thomas Christiansen explica la razón de la ausencia de José Córdoba vs Bosnia

El entrenador Thomas Christiansen explicó el por qué José Córdoba no sumó minutos contra Bosnia y Herzegovina.

Thomas Christiansen explica la razón de la ausencia de José Córdoba vs Bosnia

Thomas Christiansen explica la razón de la ausencia de José Córdoba vs Bosnia

FOTO: FPF

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, explicó el por qué José Córdoba no sumó minutos en el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el último choque de preparación previo al Mundial 2026.

"José Córdoba sintió unas molestias de carga ayer, pero no es nada grave. Queríamos guardarlo y se quedó fuera del partido", destacó el técnico.

Edgardo Fariña fue sustituido en el medio tiempo

El hispano danés agregó que Fariña también sintió molestias en el descanso contra Bosnia y lo retiró del partido porque no quiso arriesgar.

"Hasta que no estén recuperados al 100% debemos cuidarnos las espaldas", agregó el DT de 53 años sobre las reservas y los jugadores que están tocados como Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño y Luis Mejía.

"Godoy es un jugador que va a sumar y va a llegar en buenas condiciones, mientras que Azarías demostró que está preparado", finalizó.

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