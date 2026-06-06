MAREA ROJA Marea Roja -  6 de junio de 2026 - 13:47

Alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Bosnia y Herzegovina

La selección de Panamá enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el último duelo amistoso previo al Mundial 2026.

Alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Bosnia y Herzegovina

Alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Bosnia y Herzegovina

FOTO / EFE

Thomas Christiansen regresa con su once titular con la novedad de César Blackman que podría jugar por izquierda como carrilero con la selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina.

Panamá viene de ganar 4-2 a República Dominicana en un amistoso donde jugaron casi todos los convocados a excepción de Orlando Mosquera.

Alineación de la selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina

Orlando Mosquera regresa al once panameño, en defensa con Amir Murillo, Edgardo Fariña, Jiovany Ramos y Andrés Andrade, por izquierda César Blackman.

Carlos Harvey y Cristian Martínez en la mitad de la cancha y más arriba con Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman de nueve.

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