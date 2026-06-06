Alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Bosnia y Herzegovina

Thomas Christiansen regresa con su once titular con la novedad de César Blackman que podría jugar por izquierda como carrilero con la selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina.
Alineación de la selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina
Orlando Mosquera regresa al once panameño, en defensa con Amir Murillo, Edgardo Fariña, Jiovany Ramos y Andrés Andrade, por izquierda César Blackman.
Carlos Harvey y Cristian Martínez en la mitad de la cancha y más arriba con Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman de nueve.