Alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Bosnia y Herzegovina FOTO / EFE

Thomas Christiansen regresa con su once titular con la novedad de César Blackman que podría jugar por izquierda como carrilero con la selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina.

Panamá viene de ganar 4-2 a República Dominicana en un amistoso donde jugaron casi todos los convocados a excepción de Orlando Mosquera.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse