Finalissima: Nuevos rumores apuntan que el Argentina vs España se jugará en Qatar

Nuevos rumores sobre la tan esperada Finalissima apuntan a que la misma si se jugará en el mes de marzo de 2026 en la fecha FIFA, exactamente hablan del 26 de marzo y los protagonistas ya los conocemos, Argentina como campeón de Copa América y España de la Eurocopa.

Según varios medios en España informan que la Finalissima será el 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail en Qatar, esta información se ha difundido hasta Argentina.

¿Cuándo se jugará la Finalissima?

La fecha sería en marzo del 2026, porque aunque Argentina ya tiene su boleto para el Mundial 2026, España todavía en octubre y noviembre continúa peleando por su cupo, por lo que la única fecha FIFA disponible sería la de marzo para ambas selecciones.

Este evento ha sido muy esperado por la gran cantidad de fanáticos tanto de la Albiceleste como de la Roja.