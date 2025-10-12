José Córdoba se perdería el choque ante Surinam por lesión

Marea Roja Marea Roja -  12 de octubre de 2025 - 16:53

El defensor panameño José Córdoba no estaría disponible para enfrentar a Surinam en las Eliminatorias CONCACAF.

El defensor de la Selección de Panamá, José Córdoba, no estaría disponible para enfrentar a Surinam el martes, en la cuarta fecha del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

A falta del comunicado oficial por parte de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), "Coto" tendría una lesión de isquiotibiales en el muslo derecho.

La mala fortuna para José Córdoba

Contra El Salvador, Córdoba jugó su quinto choque con Panamá en Eliminatorias y volvía a sumar minutos después de ser suplente en la ventana de septiembre contra Surinam y Guatemala.

El zaguero de 24 años ha disputado de momento seis partidos en la temporada 2025-2026 en la segunda división del fútbol inglés.

