Mundial Sub-20: Marruecos eliminó a Estados Unidos y se instaló en semifinales

La Selección de Marruecos se encargó de Estados Unidos y avanzó a las semifinales del Mundial Sub-20.

Foto: Raul BRAVO / AFP

Marruecos sigue sorprendiendo en el Mundial Sub-20: tras vencer a España y Brasil en la fase de grupos, derrotó 3-1 a Estados Unidos este domingo en Rancagua y se clasificó a las semifinales, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del torneo en Chile.

Fouad Zahouani, a los 31 minutos, el estadounidense Joshua Wynder, en contra (67'), y Gessime Yassine (87') marcaron los goles para los Jóvenes Leones del Atlas, como se conoce a la selección Sub-20 marroquí.

Cole Campbell, a los 45+6 de penal, había marcado el empate parcial para el combinado de las barras y de las estrellas.

Buscarán el boleto a la final del Mundial Sub-20

Marruecos buscará el boleto a su primera final el miércoles en Valparaíso (120 km al oeste de Santiago) frente al ganador del cruce de cuartos de final entre Francia y Noruega, previsto para este domingo a las 23H00 GMT en Valparaíso.

La mejor actuación de los africanos en un Mundial juvenil había sido un cuarto puesto en la edición de Países Bajos 2005, cuando cayeron en el partido por el tercer lugar ante Brasil, quedándose cerca de cerrar el torneo con una histórica medalla.

FUENTE: AFP

