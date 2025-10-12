LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  12 de octubre de 2025 - 10:34

Árabe Unido le quita el invicto a Plaza Amador en la jornada 12 del Clausura 2025

El Árabe Unido le ganó al Plaza Amador, quitándole el invicto en la jornada 12 del Clausura 2025 de la LPF Tigo.

Árabe Unido le quita el invicto a Plaza Amador en la jornada 12 del Clausura 2025

Árabe Unido le quita el invicto a Plaza Amador en la jornada 12 del Clausura 2025

El Árabe Unido de Colón le arrebató el invicto al Plaza Amador tras ganarles 2-0 en el Cos Sports Plaza con goles de Oscar Peñalba y Alessandro Canales en la jornada 12 del Clausura 2025 de la LPF, para seguir la pelea por los playoffs.

Luego de 12 jornadas el Plaza Amador pierde por primera vez en la Liga Panameña de Fútbol, tras un gran torneo donde pareciera que podrían llegar a la final nuevamente.

Árabe Unido vence al Plaza Amador

El Árabe Unido de Colón sumó tres puntos que superan al Tauro FC que perdió ante el Alianza FC en la fecha 12 2-1, con polémica incluida, pero que le sirve al DAU para seguir peleando por un boleto a Playoffs.

Plaza Amador se mantiene líder con 29 unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LPFpanama/status/1977219114679558168&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: San Francisco FC anuncia a Jorge Dely Valdés como nuevo DT

LPF: Partidos para la jornada 12 del Clausura 2025

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 11 del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias