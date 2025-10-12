Árabe Unido le quita el invicto a Plaza Amador en la jornada 12 del Clausura 2025

El Árabe Unido de Colón le arrebató el invicto al Plaza Amador tras ganarles 2-0 en el Cos Sports Plaza con goles de Oscar Peñalba y Alessandro Canales en la jornada 12 del Clausura 2025 de la LPF, para seguir la pelea por los playoffs.

Luego de 12 jornadas el Plaza Amador pierde por primera vez en la Liga Panameña de Fútbol, tras un gran torneo donde pareciera que podrían llegar a la final nuevamente.

