Árabe Unido le quita el invicto a Plaza Amador en la jornada 12 del Clausura 2025

El Árabe Unido de Colón le arrebató el invicto al Plaza Amador tras ganarles 2-0 en el Cos Sports Plaza con goles de Oscar Peñalba y Alessandro Canales en la jornada 12 del Clausura 2025 de la LPF, para seguir la pelea por los playoffs.
Árabe Unido vence al Plaza Amador
El Árabe Unido de Colón sumó tres puntos que superan al Tauro FC que perdió ante el Alianza FC en la fecha 12 2-1, con polémica incluida, pero que le sirve al DAU para seguir peleando por un boleto a Playoffs.
Plaza Amador se mantiene líder con 29 unidades.