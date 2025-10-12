LPF: Veraguas United sacó tres puntos importantes en su visita a Parita

El Veraguas United visitó el Estadio Gustavo Posam y se llevó la victoria por marcador de 2-0 sobre el Herrera FC, en la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

El delantero Isidoro Hinestroza fue el encargado de marcar el primer gol del encuentro desde el punto penal al minuto 19', tras una mano de Valentín Pimentel dentro del área.

¡Importante victoria de visita! El Veraguas United venció 2-0 al Herrera FC en la jornada 12 del Clausura 2025 de la #LPFxRPC . Isidoro Hinestroza y Ricardo Montenegro. @LPFpanama pic.twitter.com/9RhXBECffH

Al 56', los herreranos tuvieron la oportunidad de igualar las acciones, pero el guardameta Berny Araya le atajó el disparo de penalti a Flosard Malci.

Herrera trataba de presionar al conjunto veragüense en busca de la anotación y todo se les complicó cuando Eiver Florez fue expulsado al 79' .

Cuando todo parecía que terminaba 1-0, apareció Ricardo Montenegro para definir de pierna derecha el segundo tanto definitivo al 90+1.

Suman puntos importantes en la LPF TIGO

Los dirigidos por Gonzalo Soto llegaron a 18 puntos para escalar momentáneamente a la primera posición de la Conferencia Oeste y estarán a la espera del resultado del San Francisco (16 unidades).