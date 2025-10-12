Jaron Ennis vs Vergil Ortiz Jr, una mega pelea superwélter para el 2026

Los invictos púgiles estadounidenses Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr se verán las caras en el año 2026, en un pleito de gran calibre en la categoría de peso superwélter, así lo han dejado claro en más una ocasión sus promotores.

Ennis (35-0, 31 KOs) originario de Philadelphia de 28 años de edad recientemente se coronó campeón interino AMB en choque ante Uisma Lima en el 1 asalto, en lo que fue su estreno en las 154 libras, tras brillar en los wélter.

El apodado como "Boots" lució impecable con un uppercut de derecha, para iniciar el camino al KO, que terminó con volados de derecha e izquierda que aterrizaron en la humanidad de Lima, su rival de turno, que no mostró ningún tipo de oposición ni peligro para la estrella de Matchroom Boxing.

Luego de culminar el pleito, Jaron Ennis dejó claro que tiene en la mira a Vergil Ortiz Jr, como ya lo había mencionado antes su promotor Eddie Hearn.

Por su parte, Ortiz Jr (23-0, 21 KOs), de 27 años de edad en su última salida al escenario superó contundentemente a Israil Madrimov y en noviembre tiene un nuevo reto ante Erickson Lubin, en defensa de su cetro dorado interino CMB.

La reunión para el Jaron Ennis vs Vergil Ortiz Jr

“Miren, lo he dicho 10 veces, cien veces”, dijo Hearn durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de Ennis. “Nos sentamos en una sala con Oscar De La Hoya y Eric Gómez, DAZN, sus principales ejecutivos, y negociamos un acuerdo para pelear contra Vergil Ortiz. Todos estuvimos de acuerdo, hagámoslo. Dijimos: 'Ambos pelearán contra [otros oponentes]. Luego, en enero, febrero, marzo, lo que sea... Dijeron: 'Hagámoslo en Dallas'. Yo dije: 'Hagámoslo en Filadelfia'. Y todos estuvimos de acuerdo: 'Hagámoslo en Las Vegas'. Nos marchamos en los términos que acordamos".

El equipo de Vergil Ortiz Jr también tiene en la mira ese pleito ante Jaron Ennis, después de despachar a Lubin, cual es el plan de Golden Boy Promotions.

El combate Ennis vs Ortiz Jr será un choque de poderes, dos atletas con grandes habilidades dentro del ring y con un poder en sus manos envidiable, boxeadores que sueñan con llegar a lo más alto de la categoría que dominan Sebastian Fundora, Xander Zayas, Abass Baraou y Bakhram Murtazaliev como campeones mundiales absolutos.