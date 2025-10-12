Adalberto Carrasquilla sobre arbitraje en El Salvador: "fue muy serio y no se dejó meter presión"

Adalberto Carrasquilla , mediocampista de la Selección de Panamá , habló este domingo antes de medirse a Surinam en la cuarta fecha de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo al Mundial 2026.

"La situación era totalmente diferente, era el inicio de la ronda final y sentimos que llegamos con un poco de ansiedad en los primeros partidos. Se notó en ambos encuentros y ahora sabemos que nos estamos jugando todo, por eso damos lo mejor de nosotros", dijo "Coco" sobre la diferencia de los partidos de septiembre con el rendimiento del equipo en el Estadio Cuscatlán, donde se llevaron la victoria 1-0 sobre los salvadoreños.

"Estamos en casa con nuestra gente y ahora lo importante es que ganando el martes si Dios quiere en el siguiente partido, podríamos asegurar la clasificación", agregó sobre el choque contra Surinam, el martes en el Estadio Rommel Fernández (8:00 pm).

Adalberto Carrasquilla sobre el arbitraje en El Salvador

El futbolista de los Pumas de la Liga MX, comentó que bloquean todo tipo de comentarios de la prensa internacional, después de que en El Salvador manifestarán que la victoria panameña había sido un "robo".

"Ese ruido externo no lo dejamos entrar porque nos hemos encontrado en situaciones que el VAR o el árbitro nos han jugado en contra y en está situación no es que nos jugó a favor, porque previo a cada jugada existieron faltas que se revisaron y como a ellos le anularon un gol, a nosotros nos quitaron un penal".

Así responde Adalberto Carrasquilla luego de la polémica en El Salvador. #FutbolRPC pic.twitter.com/5VYsgc4pp6 — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 12, 2025

Para finalizar, Carrasquilla de 26 años señaló que el arbitraje en El Salvador comandado por Drew Fischer, fue muy serio y no se dejó meter presión, detallando que fue justo en las tomas de decisiones.