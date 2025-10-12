Selección de Panamá vs Surinam: Árbitro hondureño pitará el partido en el Rommel

El árbitro hondureño Selvin Brown fue designado para pitar el duelo de Eliminatorias CONCACAF entre la Selección de Panamá y Surinam .

Brown es un árbitro FIFA de 2020 y cuenta con mucha experiencia internacional, después de decir presente en partidos de Liga de Naciones CONCACAF, Copa Oro, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y Eliminatorias mundialistas.

El central ya le ha pitado a Panamá en dos ocasiones. En las victorias sobre Jamaica 3-2 en Eliminatorias 2022 y 4-1 en la Copa Oro 2025.

La selección de Panamá llega motivada

Los panameños vienen de vencer 1-0 a El Salvador con gol de José Fajardo al minuto 55 con un remate de derecha dentro del área tras un centro de Michael Amir Murillo.

Con este resultado, los canaleros llegaron a cinco puntos y se ubican en el segundo lugar del grupo A, separado del liderato únicamente por criterio de desempate con Surinam.

Panamá y Surinam chocarán este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández (en vivo por RPC 8:00 pm).