Freddy Góndola debuta con la Liga Deportiva Alajuelense

El ex Deportivo Táchira ingresó al minuto 70' en la victoria de su equipo 1-0 ante Guadalupe en la Jornada 2 del fútbol de Costa Rica.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras data del 24 de noviembre, en el marco de la jornada 21 del Torneo Apertura 2021. Aquel día, el Alajuelense venció 1-0 a Guadalupe gracias a la diana de José Miguel Cubero (90').

Freddy Góndola llega a Costa Rica después de una gran temporada en Venezuela y también luego de ser figura en la selección de Panamá de Thomas Christiansen.

Palabras de Freddy Góndola al llegar a la institución

"Cuando me dieron la oferta, no lo pensé dos veces. Acepté. En mi corta carrera no había visto como el CAR, es algo impresionante, en mi país tampoco hay algo como eso, y esperemos que el crecimiento sea de la mejor forma", agregó Freddy Góndola anteriormente en su llegada al club.