MAREA ROJA Marea Roja -  27 de marzo de 2026 - 14:00

Selección de Panamá igualó con Sudáfrica en el partido 100 de Bárcenas

La Selección de Panamá igualó 1-1 ante Sudáfrica en el primero de los dos partidos amistosos que sostendrán estos equipos en los amistosos de Fecha FIFA.

Selección de Panamá ante Sudáfrica

Selección de Panamá ante Sudáfrica

FOTO / FPF
Édgar Yoel Bárcenas

Édgar Yoel Bárcenas

FOTO / FPF

La Selección de Panamá igualó 1-1 ante Sudáfrica en el primero de los dos partidos amistosos que sostendrán estos equipos en los amistosos de Fecha FIFA.

Panamá abrió el marcador a los 23 minutos luego de una buena presión de Panamá, Carlos Harvey quitó, Cecilio Waterman pivoteó y luego Édgar Yoel Bárcenas se perfiló para su derecha para rematar al primer palo del portero.

El hombre del Mazatlán estaba cumpliendo su partido 100 con Panamá y con este tanto llegó a 10 goles.

Pero al inicio de la segunda parte Appollis apareció en el área para rematar cruzado e igualar las acciones.

Luis Mejía, titular hoy en el arco panameño, pero tras un golpe en el minuto 23, tuvo que pedir cambio sobre el final del partido para la entrada Orlando Mosquera.

Este martes volverán a jugar este martes en Ciudad del Cabo, en el segundo partido amistoso a las 12:30 P.M.

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