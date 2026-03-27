BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  27 de marzo de 2026 - 07:40

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 27 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy viernes 27 de marzo en el Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 en la décima segunda entrada.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 27 de marzo
Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy viernes 27 de marzoFOTO / INDIOS C9

Repasa los partidos que hay para hoy viernes 27 de marzo en el Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 en la décima segunda entrada.

Hasta el momento Chiriquí lidera el torneo luego de tomar el primer lugar tras el buen arranque que tuvo la novena de Veraguas quien ha perdido en los últimos partidos tras un inicio arrollador.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Darién vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew a las 7:00 P.M.
  • Panamá Este vs Panamá Oeste en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
  • Bocas del Toro vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí Occidente vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
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