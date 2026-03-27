Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partido del 26 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el jueves 26 de marzo, donde se completó un partido pendiente entre Darién y Herrera, que provocó varios movimientos en la tabla de posiciones.
El receptor Jean Carrillo fue la figura ofensivamente, sonando de 5-2 con 2 carreras empujadas, 1 anotada y 1 ponche.
El derecho Jorge Bautista lanzó los 9.0 episodios, permitiendo 6 imparables, 1 carrera (1 limpia), 1 base por bolas y recetando 10 ponches.
Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026
- Chiriquí (8-3)
- Veraguas* (7-3)
- Panamá Oeste (7-4)
- Colón (7-4)
- Panamá Metro* (6-4)
- Herrera (6-4)
- Bocas del Toro (6-5)
- Darién * (5-5)
- Los Santos (5-6)
- Coclé (5-6)
- Panamá Este (1-10)
- Chiriquí Occidente (1-10)