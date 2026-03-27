BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  27 de marzo de 2026 - 09:47

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partido del 26 de marzo

Repasa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de cumplirse el partido pendiente entre Darién y Herrera.

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partido del 26 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Tabla de posiciones tras partido del 26 de marzo

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continuó con muchas acciones el jueves 26 de marzo, donde se completó un partido pendiente entre Darién y Herrera, que provocó varios movimientos en la tabla de posiciones.

Los darienitas superaron 5-1 a los herreranos en el Estadio Claudio Nieto para lograr su quinta victoria de torneo.

El receptor Jean Carrillo fue la figura ofensivamente, sonando de 5-2 con 2 carreras empujadas, 1 anotada y 1 ponche.

El derecho Jorge Bautista lanzó los 9.0 episodios, permitiendo 6 imparables, 1 carrera (1 limpia), 1 base por bolas y recetando 10 ponches.

Tabla de Posiciones del Béisbol Mayor 2026

  1. Chiriquí (8-3)
  2. Veraguas* (7-3)
  3. Panamá Oeste (7-4)
  4. Colón (7-4)
  5. Panamá Metro* (6-4)
  6. Herrera (6-4)
  7. Bocas del Toro (6-5)
  8. Darién * (5-5)
  9. Los Santos (5-6)
  10. Coclé (5-6)
  11. Panamá Este (1-10)
  12. Chiriquí Occidente (1-10)
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