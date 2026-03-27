Selección de Panamá baja en la última actualización del Ranking FIFA

La selección de Panamá bajó un escalón en el Ranking FIFA, tras la actualización del 27 de marzo publicada por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación.
El onceno panameño tiene un total de 1536.62 puntos para posicionarse de 34, quedando por detrás de Polonia 1541.47 puntos (33) y Ucrania (32) 1543.29 puntos.
La selección de España se mantiene como número uno del mundo (1877.18), Francia segunda (1873.96) y Argentina tercera (1873.33).
En CONCACAF, los canaleros se mantienen en la tercera posición con 1,802 puntos.