Selección de Panamá Marea Roja -  27 de marzo de 2026 - 15:41

Selección de Panamá baja en la última actualización del Ranking FIFA

La selección de Panamá bajó un escalón en el Ranking FIFA, tras la actualización del 27 de marzo de 2026.

La selección de Panamá bajó un escalón en el Ranking FIFA, tras la actualización del 27 de marzo publicada por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación.

El onceno comandado por el hispano danés Thomas Christiansen en la actualización del mes de enero, estaban ubicados en la posición 33.

El onceno panameño tiene un total de 1536.62 puntos para posicionarse de 34, quedando por detrás de Polonia 1541.47 puntos (33) y Ucrania (32) 1543.29 puntos.

La selección de España se mantiene como número uno del mundo (1877.18), Francia segunda (1873.96) y Argentina tercera (1873.33).

En CONCACAF, los canaleros se mantienen en la tercera posición con 1,802 puntos.

La Selección de Panamá en el Ranking FIFA

Seguir leyendo

Thomas Christiansen analiza el empate de la selección de Panamá con Sudáfrica

Selección de Panamá igualó con Sudáfrica en el partido 100 de Bárcenas

Selección de Panamá: Édgar Yoel Bárcenas celebra sus 100 partidos con gol

