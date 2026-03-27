Thomas Christiansen analiza el empate de la selección de Panamá con Sudáfrica

Thomas Christiansen , técnico de la Selección, analizó el empate de la Selección de Panamá 1-1 contra Sudáfrica en el Moses Mabhida Stadium , en Durban.

"Hicimos lo mejor. Como dije, el viaje fue muy largo y el partido de hoy fue muy físico", inició el hispano danés.

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Christiansen señaló que tiene que ver el partido nuevamente para analizar el resultado final, donde Édgar Yoel Bárcenas anotó el gol canalero.

"Tenemos que analizar por qué el partido terminó así y creo que pudimos hacer algo mejor", añadió.

Las lesiones de los jugadores de la Selección de Panamá

Durante el partido, Eric Davis (hombro) y el guardameta Luis Mejía (muscular) fueron sustituidos en el partido por lesión.

"Tenemos que examinar a ambos para ver que tienen. Uno es algo muscular y el otro tiene algo en el hombro", agregó el DT de 53 años.

"Sabíamos lo que Sudáfrica nos daría, no pudimos defender como queríamos, pero tenemos otro partido el martes para mejorar".

Para finalizar, señaló que posiblemente haga rotaciones en el partido del martes 31 de marzo (12:30 pm), en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.