Frenkie De Jong confiesa que jugó tocado el Mundial 2026

El centrocampista del FC Barcelona, Frenkie de Jong , admitió este viernes que jugó "tocado y con dolor" en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, después de recibir un golpe en un entrenamiento y que los servicios médicos de la selección de Países Bajos le aseguraran que "no podía empeorar", algo que finalmente sí sucedió.

"Tuve muy mala suerte. Alguien me cayó encima en un entrenamiento durante el Mundial y me quedó una pequeña molestia en la rodilla. Me hice pruebas y salió que había algo pequeño. Todo el mundo lo sabía, me dijeron que podía seguir jugando, que iba a estar incómodo y con dolor, pero que podía seguir. Me aseguraron que no podía empeorar y seguí jugando, porque el Mundial es un sueño", expuso.

Sin embargo, tras regresar a Barcelona, los exámenes médicos del club revelaron que De Jong sufría una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y el futbolista sigue un tratamiento conservador que le mantendrá de baja durante las próximas semanas, sin que el Barça haya concretado el tiempo previsto de recuperación.

Más reacciones de Frenkie de Jong

"Tras el Mundial, estaba en contacto con el club y quería volver para hacerme pruebas, ver si todo estaba bien, y la lesión ahora era más grave que cuando lo revisamos en Estados Unidos. Fue muy duro, porque ni yo ni nadie lo esperaba", desveló en una entrevista a los medios de comunicación del Barcelona.

El internacional neerlandés aseguró que está "muy jodido (sic)", porque lo que más le gusta es jugar al fútbol con su selección y con el Barça. "Llevo siete años en el club. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Barcelona, todavía lo es y tengo sueños por cumplir, porque tenemos objetivos grandes", argumentó.

Además, De Jong quiso reivindicarse y "aclarar un par de cosas", pues, en su opinión, "hay mucho ruido" a su alrededor y se publican "muchas noticias que son falsas" porque "para muchos periodistas es más importante sacar una noticia para tener protagonismo que contar la verdad".

El centrocampista desmintió que el curso pasado se negara a jugar en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, y que su relación con Hansi Flick y el club sea "mala". También aseguró que dentro del Barcelona "todo el mundo está de acuerdo" con el tratamiento conservador que está siguiendo.

"La gente puede opinar si Frenkie es buen o mal jugador, pero ahora se están escribiendo cosas falsas que dañan a mi imagen y que afectan a lo que la gente piensa de mí", dijo el centrocampista, que verbalizó la necesidad de "sacar la rabia" que siente para centrarse en su recuperación.

FUENTE: EFE