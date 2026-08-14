Panamá vs México Verde: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026

Después de una dolorosa derrota, Panamá representada por los Federales de Chiriquí, se verá las caras ante México Verde (Jaguares de Nayarit) en el último encuentro de la primera ronda de la Serie del Caribe Kids 2026, que se disputa en territorio mexicano.
Por su parte, México Verde viene de día libre y se ubican en la segunda posición con récord de 2-1.
PANAMÁ VS MÉXICO VERDE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN SERIE DEL CARIBE KIDS 2026
- Fecha: Viernes, 14 de agosto de 2026
- Hora: 9:00 p.m.
- Lugar: Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta
- Dónde ver: En vivo por ÚNICOS