Panamá vs México Verde: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026

Después de una dolorosa derrota, Panamá representada por los Federales de Chiriquí, se verá las caras ante México Verde (Jaguares de Nayarit) en el último encuentro de la primera ronda de la Serie del Caribe Kids 2026 , que se disputa en territorio mexicano.

Los dirigidos por Eddy Serrano tienen marca de 1-2 y vienen de caer 8-7 frente a México Rojo (Tomateros de Culiacán), en un choque de alto nivel que se jugó en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta y donde los canaleros no pudieron mantener la ventaja que tenían en la pizarra de 4-0 cuando el abridor Axel Valdés salió del partido para tenerlo habilitado para el cruce.