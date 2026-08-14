Julián Álvarez no viaja con el Atlético de Madrid a Marsella en plena incertidumbre

El Atlético de Madrid viaja este viernes a Marsella para el amistoso contra el Olympique sin Julián Álvarez , Álex Baena y Marcos Llorente, que siguen con su puesta a punto tras incorporarse el pasado martes a los entrenamientos después de las tres semanas de vacaciones desde la final del Mundial.

Los tres jugadores, que siguen con un plan especifico y que no entrarán en juego hasta el próximo miércoles, cuando empezará ya la competición con su duelo contra el Málaga en el estadio Metropolitano correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, son tres de las cuatro ausencias de Diego Simeone para el último amistoso veraniego junto a Alexander Sorloth, que sufre una dolencia muscular.

Ya figuran en la lista Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone, que ya han logrado la carga física para entrar en juego en el amistoso de este viernes en el Velodrome de Marsella, el último de la pretemporada del conjunto rojiblanco.

Convocatoria del Atlético de Madrid para el amistoso

La expedición del Atlético a Marsella está formada por 25 jugadores: los porteros Jan Oblak, Salvador Esquivel y Dani Rubio; los defensas José María Giménez, David Hancko, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Robin le Normand, Javi Boñar, Jorge Domínguez y Dani Martínez; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Thomas Lemar, Morten Hjulmand y Obed Vargas; los extremos Carlos Martín y Giuliano Simeone y los atacantes Kang in Lee, Ademola Lookman, Arnau Ortiz, Jorge Castillo y Miguel Cubo.

FUENTE: EFE