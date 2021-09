Gabriel Torres se muestra positivo para un nuevo reto

Luego del anuncio oficial de la Liga Deportiva Alajuelense sobre el fichaje del panameño Gabriel Torres para la actual temporada en la Liga Promerica en Costa Rica, el delantero no dudo en dar a conocer su reacción.

https://twitter.com/ldacr/status/1440361713543499784 ¡El delantero panameño, Gabriel Torres, es nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense!



¡Bienvenido león! pic.twitter.com/hycRr1E2kX — L.D.A. (@ldacr) September 21, 2021

"Aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto de bendición, como procesos dolorosos, y hasta hoy puedo dar gracias por todo lo que he vivido, me han hecho una persona fuerte, una persona de fe, y no tengo temor de lo que pueda venir porque Dios está conmigo", escribió Gabriel Torres en su instagram.