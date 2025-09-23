Gavi será baja con el FC Barcelona por cuatro o cinco meses

El centrocampista del Barcelona, Pablo Páez Gavira ' Gavi ', estará de baja entre cuatro y cinco meses tras ser operado del menisco de la rodilla derecha, anunció este martes el club catalán.

El jugador andaluz "se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco", señaló la entidad en un comunicado.

"El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses", agregó.

Gavi no estará con el Barcelona por 5 meses

En noviembre de 2023, el futbolista pasó por el quirófano por una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla; una lesión que le dejó casi un año fuera del campo.

Pero en esta ocasión Gavi padece una lesión en el menisco interno, una parte que no se había visto afectada en aquella ocasión.

El mediocentro de 21 años sintió molestias el pasado 29 de agosto durante un entrenamiento del equipo azulgrana, que aspira esta temporada a repetir el triplete doméstico y a la Champions League.