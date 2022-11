Gerard Piqué y su adiós del Barcelona: "Me fui muy feliz"

El exjugador del Barcelona, en una plática en Twitch con Ibai Llanos, ha explicado que "la despedida del sábado fue espectacular". "No me esperaba lo que pasó, no le daba importancia y una despedida así se agradece muchísimo, pero seguiré ligado al Club. Me fui muy feliz, siempre me he sentido muy querido porque he sido siempre uno de ellos", añadió Piqué.

Además, ha hablado también de la decisión de retirarse: “Son muchas razones que uno va pensando a medida que pasa la temporada. Empecé con una reunión con el mister en que me transmitió que este año lo iba a tener difícil. Yo quería intentarlo porque venía de una temporada en que lo jugué todo pero las sensaciones no eran las mejores ahora y el parón era el mejor momento para tomar una decisión. Siempre he dicho que cuando no me sintiera útil lo dejaría”.

El ex central de la Selección de España también dijo: “El hecho de que hubiera lesiones en mi posición lo hizo retrasar algo. Después de no jugar ante el Valladolid y el Elche me sentía desubicado al día siguiente cuando iba a entrenar. Estuve a punto después de uno de esos partidos de entrar al vestuario y decir 'se acabó’. No acababa de sentirme que era mi sitio. Empezaron a caer lesionados y me dije que no podía dejar colgado al equipo y me fijé el parón del Mundial como fecha límite”.