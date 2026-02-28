Hansi Flick: "Cuando Lamine disfruta jugando al fútbol, es perfecto para él y para nosotros"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick , ha afirmado que cuando Lamine Yamal "disfruta jugando al fútbol", como lo ha hecho este sábado con un triplete frente al Villarreal (4-1), "es perfecto" para su fútbol y para el de su equipo.

El técnico alemán ha valorado, en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Spotify Camp Nou, que más allá del 'hat-trick' que anotó el atacante catalán, el primero con la zamarra azulgrana, también le gustó "cómo" presionó sin balón a los futbolistas del equipo castellonense.

"Lamine es muy joven, tienen que mejorar, pero tiene mucha calidad. Los oponentes lo marcan con tres defensas y eso es difícil para su confianza y para el uno contra uno. Cuando disfruta jugando al fútbol, es perfecto para él y para nosotros", ha añadido.

Más reacciones de Hansi Flick

Flick también ha elogiado el partido de Pedri, que salió en la segunda parte y se inventó la asistencia del tercer tanto del delantero de Mataró. "Nos estructura con el balón, es bueno tenerlo y veremos si el martes ante el Atlético de Madrid puede empezar de inicio", ha dicho sobre el canario.

También ha destacado la actuación de Fermín López -"jugó fantástico", ha recalcado- y ha reconocido que ahora mismo Marc Bernal, hoy titular en lugar del lesionado Frenkie de Jong, está un paso por delante de Marc Casadó, otra de las opciones para ocupar la posición de mediocentro.

Pero por encima de nombres propios, el preparador de Heidelberg ha subrayado el paso adelante que dio su equipo a nivel de juego: "Contra el Girona y el Atlético, echamos de menos esto: defender como una unidad. Lo hicimos muy bien el año pasado, y lo hicimos en los dos últimos partidos. Hemos vuelto y ese es el nivel que quiero".

Una mejora que Flick espera refrendar este martes contra el Atlético de Marte, al que su equipo deberá remontar el 4-0 en contra del partido de ida, si quiere conseguir el billete para la final del torneo del KO. "Contra el Atlético no será fácil, pero lucharemos y no nos rendiremos", ha concluido.

FUENTE: EFE