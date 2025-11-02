Hansi Flick sobre Lamine Yamal: "Esta lesión va y viene"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick , se mostró satisfecho tras ganar este domingo al Elche (3-1) y destacó que su equipo dio "uno o dos pasos adelante respecto a los últimos partidos" y que la "dinámica fue mucho mejor", especialmente por la intensidad en la presión y la capacidad para generar ocasiones.

"Presionamos a un equipo que ama tener la pelota, me gusta mucho lo que hace, pero en los primeros dos goles presionamos muy bien. Eso me ha gustado", explicó el técnico alemán tras el encuentro, en el que el conjunto barcelonista logró tres puntos que considera "muy importantes" para reforzar "la confianza" de sus jugadores.

Flick defendió que "lo más importante" este domingo era "sumar los tres puntos". "Queremos presionar, ser muy intensos y generar transiciones, y hoy lo hicimos. Tuvimos oportunidades para marcar más goles. Paso a paso", insistió Flick, quien subrayó que al plantel le "falta mucha calidad" por culpa de las lesiones.

Asimismo, el preparador alemán señaló que "aún hay cosas por mejorar" y que "la posesión de la pelota no ha estado bien", puesto que deberían "tener más la pelota".

El técnico destacó también el rendimiento de Ferran Torres y Marcus Rashford, autores de dos de los goles: "Ambos han aportado momentos muy positivos en este partido y en el juego del equipo. Estoy muy contento de tenerlos a este nivel".

Sobre el delantero inglés, añadió que "podría haber marcado uno o dos goles más", aunque remarcó que es un jugador "muy importante".

Lamine Yamal

Flick se refirió también a la evolución de Lamine Yamal, quien arrastra molestias: "Su lesión la tiene que gestionar él. Está haciendo las cosas bien, con mucha disciplina, pero debe mantenerla. El partido de hoy un buen paso adelante para él, aunque no puedo decir que haya acabado, porque esta lesión va y viene".

Respecto a Fermín López, aseguró que "puede mejorar mucho hasta llegar al cien por cien" y resaltó que "en los últimos partidos siempre ha participado en ocasiones o en goles".

El entrenador del conjunto azulgrana explicó que Marc Bernal ha "mejorado mucho en los entrenamientos" y espera darle minutos en los próximos partidos "para seguir creciendo", y precisó que no cree que el portero Joan García esté recuperado para el partido del miércoles en el campo del Brujas.

FUENTE: EFE