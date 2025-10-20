Hansi Flick sobre sus cortes de mangas: ""Ahora tengo más emociones"

El técnico alemán del FC Barcelona , Hansi Flick , admitió este lunes que no le gustó su reacción tras el gol de la victoria de Ronald Araújo ante el Girona (2-1) y que debería cambiar su comportamiento.

"No estoy más nervioso, quizá mis emociones no son las mismas que antes. Recuerdo que cuando entrenaba al Bayern de Múnich había imágenes de cuando ganamos 8-2 contra el Barça, que nunca sonreía con los ocho goles", explicó Flick en rueda de prensa previa al choque de Champions ante el Olympiacos.

"Ahora tengo más emociones; este club igual me ha cambiado completamente (...). Estas cosas, cuando me veo en la tele, no me gustan, para ser honesto, y no me gusta que mi nieto me vea así, igual tengo que cambiar mi comportamiento", prosiguió.

Sobre el bajón en el rendimiento respecto a la pasada temporada, en la que logró el triplete doméstico, Flick afirmó que la dinámica no está siendo la deseada.

"Es una situación complicada la que tenemos (...). Cuando analizamos el partido contra el Girona, hemos hablado de posicionamiento, de mantener la distancia correcta respecto al rival, y si estás lejos de ello, hay que correr más. Eso es lo que tenemos que mejorar: hay que encontrar una mejor colocación y, a partir de ahí, presionar", apuntó.

La expulsión de Hansi Flick

Sobre la expulsión por doble amarilla frente al Girona que le impedirá sentarse en el banquillo ante el Real Madrid el domingo, recalcó que "no hubo nada contra el árbitro". El colegiado "decidió verlo de otra manera y es algo que debo aceptar".

Preguntado sobre si los árbitros ayudan al equipo blanco, rechazó contestar. "¿Qué respondo? Estoy aquí desde hace 16 meses, vosotros (periodistas) lleváis mucho más tiempo y sabéis más, no quiero decir nada al respecto", zanjó.

Por su parte, el centrocampista Fermín López señaló que el equipo afronta "una semana bonita": "Lo importante es conseguir los tres puntos en ambos partidos (Olympiacos y Real Madrid".

El jugador andaluz, de 22 años, reconoció que la escuadra culé no ha encontrado el ritmo que imprimió el pasado curso.

"No venimos con las sensaciones que nos gustarían, pero queda mucha temporada. El equipo siempre está unido, con ganas de mejorar y trabajar. Seguro volveremos a nuestra mejor versión", aseveró Fermín.

FUENTE: AFP