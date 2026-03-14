Hansi Flick contento por el regreso de Gavi con el FC Barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado "contento" porque Pablo Paéz Gavira 'Gavi' "ya tiene el alta" después de casi seis meses apartado de los terrenos de juego, por lo que espera que el centrocampista pueda "jugar algún minuto" este domingo en el visita del Sevilla al Spotify Camp Nou.

"Me ha gustado mucho lo que he visto de Gavi en el entrenamiento, pero obviamente hay que gestionar su regreso", ha dicho Flick sobre el interior andaluz, que en septiembre tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido de una rotura del menisco interno de su rodilla derecha.

En este sentido, Flick ha insistido que con Gavi, que ha tenido dos graves lesiones de rodilla en las últimas tres temporadas, "hay que ir paso a paso", porque aún es un jugador joven "al que le quedan muchos años de fútbol por delante".

"Ya veremos cómo evoluciona todo. Él confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo y es una gran noticia tenerle de vuelta", ha resumido.

Hansi Flick concentrado en Champions League

Con la mente puesta en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle del próximo miércoles y con un equipo muy exigido en los últimos partidos, Flick podría reservar algunos titulares ante el Sevilla.

El técnico germano no ha querido adelantar si uno de ellos será la del extremo Lamine Yamal, que sería reemplazado en el once por Roonny Bardghji, quien pese a rendir siempre a buen nivel cuando ha salido, no ha logrado hacerse con un sitio en la rotación.

El Barça ha encadenado varios partidos de una exigencia máxima, como el último duelo liguero en San Mamés, el extenuante intento de remontada copera ante el Atlético y el ejercicio de supervivencia que tuvo que hacer en St. James Park.

Y Flick ha recordado que el calendario no da tregua y que no siempre se puede jugar con la misma energía: "Hemos jugado hasta cuatro partidos en los últimos once días y las opciones de cambio son limitadas. Hay que tener en cuenta que hay futbolistas que vuelven de lesión, como Marc Bernal, Pedri, Raphinha o Rashford. Necesitamos un poco más de tiempo".