Hansi Flick y la vuelta del FC Barcelona al Spotify Camp Nou: "Estoy muy contento de jugar aquí"

El entrenador del FC Barcelona , Hansi Flick, ha calificado de "increíble" el regreso al Spotify Camp Nou, donde su equipo ha completado un "buen partido" para golear al Athletic Club en LaLiga EA Sports (4-0).

"Para todos volver aquí, en este estadio, ha sido increíble. Hemos ganado tres puntos, No ha sido fácil en el primer tiempo, pero al final lo hemos hecho bien, no nos han marcado gol, hemos marcado cuatro y hemos sumado tres puntos", ha resumido el técnico alemán en rueda de prensa.

El regreso del equipo después de 909 días al estadio azulgrana ha monopolizado las preguntas en la comparecencia posterior al encuentro liguero.

Flick ha recordado cuando hace más de veinte años visitó el recinto ubicado en Les Corts y fantaseó en sentarse un día en el banquillo del estadio azulgrana, un sueño que se ha cumplido este sábado, algo que, en su opinión, confirma que "todo es posible" si se trabaja "duro".

Con todo, ha agradecido el apoyo de los más de 45.000 aficionados que han acudido al Camp Nou -"son fantásticos", ha dicho- y ha subrayado que se va del estadio con unas sensaciones "inolvidables".

Más reacciones de Hansi Flick

"Todo fue bien. Estoy muy contento de jugar aquí, creo que todos -jugadores y aficionados- tienen unas sensaciones similares. Ha sido fantástico para todo el mundo", ha apostillado.

Sobre los nombres propios del partido, Flick ha destacado el encuentro como mediocentro que ha realizado Eric García: "Es fantástico tener a un jugador como Eric que pueda jugar en tantas posiciones".

Asimismo, ha destacado el partido de Gerard Martín en la posición de central y el olfato goleador de Robert Lewandowski, autor del primer tanto del partido.

"Es un jugador que cuando tiene su oportunidad da el 100%. Fue muy importante que marcara tan temprano. Para mí es uno de los mejores '9' de los últimos años. Da igual de la edad que tenga porque está en buena forma", ha dicho sobre el jugador polaco.

FUENTE: EFE