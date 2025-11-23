El Betis empató ante el Girona y recuperan a Isco, pierden a Antony

El Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 ante un Girona que sigue en descenso y, aunque se mantiene quinto, le frena en sus aspiraciones de luchar por una plaza 'Champions', en un partido en el que asedió sin éxito a su rival en la segunda mitad.

Fue un partido agridulce para el conjunto verdiblanco. Retornó su capitán, Isco Alarcón, que jugó la última media hora tras tres meses y medio lesionado, pero se quedó en los últimos minutos sin el brasileño Antony, expulsado por una entrada peligrosa a Joel Roca, que no podrá jugar la próxima semana contra el Sevilla, uno de los derbis más 'calientes' del fútbol español.

El primer tiempo fue igualado y en él el ucraniano Vladyslav Vanat adelantó al equipo catalán (m.20), aunque en el segundo igualó el argentino Valentín Gómez en el 75, al cabecear un córner botado precisamente por Isco, y el asedio posterior sobre la meta del argentino Paulo Gazzaniga no le dio frutos por su falta de acierto.

El Betis igualó ante el Girona

Se medían en La Cartuja dos equipos con urgencias por recuperar su mejor versión y por ganar, por distintos objetivos. Los béticos, tras empatar 1-1 en Valencia, para afianzarse en la zona europea y seguir en la lucha por alcanzar la Liga de Campeones; y los gerundenses, que precisamente jugaron esa competición el pasado curso, para escapar del descenso.

El chileno Manuel Pellegrini, alineó como novedades al medio Marc Roca y al interior Riquelme por los marroquíes Amrabat y Abde, que estuvieron en este parón con su selección, y dejó a Isco en el banquillo tras volver a una lista tres meses y medio después de su lesión, mientras que en el Girona Míchel Sánchez repitió el once que ganó 1-0 al Alavés, salvo la entrada del lateral Hugo Rincón por el neerlandés Blind, lesionado, con lo que Arnau pasó al eje de la zaga.