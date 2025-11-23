Florentino Pérez "ataca" a Tebas, el FC Barcelona, árbitros y a UEFA

Florentino Pérez avanzó una próxima Asamblea Extraordinaria y un referéndum para decidir sobre la entrada de un nuevo "aliado estratégico" en el Real Madrid, "con una participación del 5%", y lanzó duras críticas al presidente de LaLiga, Javier Tebas, al FC Barcelona, por el caso Negreira, a los árbitros españoles y la UEFA.

Ante los compromisarios del club participantes en la Asamblea de este domingo en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, el presidente blanco emplazó a esa próxima cita para dar más detalles sobre la modificación de los estatutos para hacer el cambio de modelo social cuyo único objetivo, dijo, es "blindar al club de ataques externos" a su patrimonio y ponerlo en valor.

"Debemos crear una filial para que los 100.000 socios del Real Madrid mantengamos el control absoluto, con una participación minoritaria del 5% para que sepamos lo que vale el club. Será un aliado estratégico y nunca un propietario. Debemos emprender una nueva etapa que nos consolide como mejor club del mundo y no depender de la fuerza individual de un presidente. El Real Madrid no puede caer en manos de nadie. Tenemos un tesoro que debemos cuidar", insistió, tras calificar como "un disparate" las informaciones publicadas sobre discrepancias en la junta directiva sobre este punto. "Es una junta muy unida", subrayó.

"No es normal que el fútbol esté gobernado por quien solo busca proteger sus privilegios".

Antes de abordar este tema y tras asegurar que el club está "más fuerte que nunca" y que es "el mayor referente mundial", Florentino Pérez utilizó la expresión "no es normal" para endurecer su discurso tanto contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, como contra el Barcelona por el caso Negreira, aún en instrucción, contra los árbitros españoles y contra la UEFA por la Superliga.

"No es normal que el fútbol esté gobernado por quien solo busca proteger sus privilegios. No es normal que el presidente de la Liga promueva un partido fuera de España. Es algo que no le parece normal ni a su capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra por jugar en Miami. No es normal que desde LaLiga cobren seis veces más que la Premier", cuestionó.

Recordó que solo el Real Madrid denunció ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y, además de reclamar que se depuren la responsabilidades, se refirió a la "bochornosa censura de LaLiga a la protesta de los jugadores contra el partido que iba a jugarse en Miami el mes que viene, y que fue cancelado por la empresa promotora.

"No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros, que tenía funciones importantes, más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Un período que coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país". También recordó que el Barça se apartó de las demandas del Real Madrid y el Athletic contra LaLiga por el acuerdo con CVC, "curiosamente por un acuerdo con LaLiga para poder inscribir a jugadores".

Además, aseguró que "no es normal el nivel de arbitraje español" y que "es una vergüenza que FIFA no seleccionara para el reciente Mundial de Clubes a ningún árbitro de campo español". "Fran Soto ha pedido que se pase página. Y pide que olvidemos el 'caso Negreira'. ¿Quién lo va a olvidar? La realidad es que siguen ahí la mayoría de los árbitros del caso Negreira", prosiguió.

Reclamación económica a la UEFA frente a daños por la Superliga

La Superliga volvió a estar en el guion del largo discurso del presidente. Confirmó la reclamación a la UEFA "por los daños creados" y mantuvo que impulsará su creación, "la competición del futuro". "Los clubes tenemos reconocido el derecho para crear nuestras propias competiciones. Estamos en igualdad de condiciones que la UEFA. Nadie nos puede amenazar".

En su opinión, la contundencia de la sentencia permite ese impulso y esa reclamación, y no hacerlo "sería potencialmente renunciar a miles de millones de euros". "Los clubes somos libres", sentenció tras cuestionar también al "calendario dañino", que provocó que buena parte de su plantilla disputase "más de 80 partidos" la pasada temporada, y que aumentaran las lesiones.

Sin intervenciones críticas a la gestión de la directiva, la sesión refrendó de forma contundente las cuentas. 1.185 millones de euros de ingresos, un patrimonio neto de 598 millones€ y un beneficio neto de 24,3 millones y una previsión de ingresos de 1.248 millones para este ejercicio avalan su gestión "rigurosa y eficaz", para "seguir consolidando su posición de liderazgo en la industria del deporte".

El aplauso a las palabras de Florentino Pérez tuvo su réplica cuando este recordó la marcha del club de figuras como Carlo Ancelotti, Luka Modric, Lucas Vázquez, Raúl González o Chus Mateo y cuando respondió a un socio que propuso declarar persona non grata a Javier Tebas. "No se qué ganamos si todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no?".

FUENTE: EFE