Kadir Barría fue titular y el Botafogo le ganó al Gremio

El Botafogo se llevó la victoria ante el Gremio por 3-2 donde el panameño Kadir Barría salió como titular en el Estadio Olímpico Nilton Santos en la jornada 35 de la Serie A del Brasileirao.

Luego de este partido, se mantienen en la quinta posición pero con 58 puntos.

Cuiabano, Arthur y Fernando Marcal fueron los encargados de anotar los goles de los locales. Mientras que André Henrique y Calos Vinicius anotaron por los visitantes.

Números de Kadir Barría

Barría disputó 55 minutos, realizó un tiro (desviado), completó 5 de 7 pases (71%), 3 de 5 (60%) fueron en campo rival, 2 de 2 (100%) en campo propio. Registró 15 toques, 2 toques fallidos, 1 falta recibida, 4 posesiones perdidas. En defensa logró 2 de 3 entradas, 1 recuperación, 3 de 4 duelos en el suelo, 1 de 2 duelos aéreos y cometió 1 falta.