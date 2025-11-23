Cecilio Waterman vuelve a marcar y el Coquimbo Unido alcanza histórico récord

Coquimbo Unido de Cecilio Waterman sufrió más de la cuenta para vencer 2-1 a Deportes La Serena, logrando el gol del triunfo en el minuto 90 y alcanzando así el histórico registro del Ballet Azul.

El partido se complicó temprano para La Serena por la lesión de Juan Fuentes, y antes del descanso el campeón vigente vivió varias dudas defensivas que casi terminan en gol. En el complemento, los visitantes golpearon primero con un cabezazo de Andrés Zanini que silenció el estadio.

Pero la reacción llegó gracias a Cecilio Waterman. El panameño ingresó a los 58’ para darle peso ofensivo al Barbón y, tras una viveza dentro del área, provocó un penal que él mismo transformó en el 1-1 con gran categoría. Su acción cambió por completo el rumbo del partido.

Ya en el final, Francisco Salinas marcó el 2-1 definitivo con un cabezazo que selló la victoria aurinegra y permitió igualar las 16 victorias del mítico Ballet Azul.

Waterman fue clave: entró, generó el penal y asumió la responsabilidad del empate que inició la remontada de Coquimbo.