Cecilio Waterman vuelve a marcar y el Coquimbo Unido alcanza histórico récord

Coquimbo Unido de Cecilio Waterman sufrió más de la cuenta para vencer 2-1 a Deportes La Serena, logrando el gol del triunfo en el minuto 90 y alcanzando así el histórico registro del Ballet Azul.
Pero la reacción llegó gracias a Cecilio Waterman. El panameño ingresó a los 58’ para darle peso ofensivo al Barbón y, tras una viveza dentro del área, provocó un penal que él mismo transformó en el 1-1 con gran categoría. Su acción cambió por completo el rumbo del partido.
Ya en el final, Francisco Salinas marcó el 2-1 definitivo con un cabezazo que selló la victoria aurinegra y permitió igualar las 16 victorias del mítico Ballet Azul.
Waterman fue clave: entró, generó el penal y asumió la responsabilidad del empate que inició la remontada de Coquimbo.