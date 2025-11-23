Torneo UNCAF: Panamá será sede del torneo Sub-19

Por primera vez en la historia de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), el Torneo UNCAF FIFA Forward, reservado para las selecciones masculinas de Centroamérica en la categoría Sub-19, llega a Panamá.

La competición se jugará del 5 al 11 de diciembre, en los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, en Ciudad de Panamá.

La Selección Sub-19 de Panamá, finalista en la pasada edición del 2024 en Honduras, buscará aprovechar su condición de local para poder conquistar su primer título de su historia en un Torneo Sub-19 UNCAF.

El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Las selecciones participantes son: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y los invitados Cuba y Puerto Rico.

Grupos y calendario

La Selección Panamá Sub-19 quedó ubicada en el grupo A junto a las selecciones de Honduras, Nicaragua y el invitado Cuba, mientras que en el grupo B están Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico.

La escuadra panameña, que será liderada por el DT Felipe Baloy, debutará el próximo viernes 5 de diciembre ante la Sub-19 de Cuba, a las 3pm, en el COS Sports Plaza.

Luego jugará el domingo 7 de diciembre frente a la Sub-19 de Nicaragua, a las 3pm.

Y cierra la fase de grupos, el martes 9 de diciembre frente a la Sub-19 de Honduras, también a las 3pm.

Todos los partidos de la ronda de grupos de la selección Panamá Sub-19 se jugarán en el COS Sports Plaza.

La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre, desde las 3pm, en el COS Sports Plaza.

Rumbo al Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026

Luego del Torneo UNCAF Sub-19 2025, el elenco panameño estará preparándose para el próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026, a jugarse del 25 de julio al 9 de agosto de 2026, en una sede por definir.

La competición contará con la participación de las 12 mejores selecciones masculinas Sub-20 de la región, divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

El Premundial Sub-20, además de otorgar cuatro cupos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, también servirá como clasificatorio a los próximo Juegos Olímpicos de Verano 2028.

FUENTE: FPF